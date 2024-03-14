Россия хочет присоединить Южную Осетию?

Южная Осетия «в тесной координации с Москвой» обсуждает вопрос о «возможном вхождении в состав России», заявил российским СМИ так называемый «председатель парламента» сепаратистов Южной Осетии Алан Алборов.

«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией с учетом наших двусторонних отношений и договоров», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности «провести референдум по этой теме».

По словам Алборова, обе стороны «проводят скоординированную внешнюю политику». «Когда мы совместно с РФ придем к этой мысли, мы это сделаем», - добавил он.