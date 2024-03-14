Эрдоган обещает обуздать инфляцию

Кабинет министров Турции рассчитывает снизить инфляцию в стране до однозначной цифры, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что власти, «несмотря на пандемию, региональные войны, глобальный экономический кризис и катастрофическое землетрясение на юго-востоке Турции, стараются минимизировать финансовое бремя».

По словам Эрдогана, правительство «снова снизит инфляцию до однозначной цифры и обеспечит стабильный постоянный рост благосостояния всех слоев турецкого общества».