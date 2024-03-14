Украина может остаться без ракет для ПВО

Украина в ближайшие недели столкнется с критической нехваткой ракет для противовоздушной обороны, говорится в материале The Telegraph.

Как отмечает издание, до конца месяца у Украины закончатся ракеты ПВО для защиты своих городов. Вместо того, чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина сможет использовать свои системы для того, чтобы сбить только одну из пяти ракет.

Издание также цитирует российских официальных лиц, которые заявили, что "знают, что в Украине заканчиваются боеприпасы", и готовы наносить удары.

В то же время российские паблики, связанные с Минобороны России, утверждают, что "украинские силы все еще оказывают жесткое сопротивление и, кажется, относительно хорошо вооружены". Особенно россияне отмечают эффективность украинских беспилотников.