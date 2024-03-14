Российские добровольцы и чеченцы захватили здание администрации в России

Воюющий на стороне Украины «Сибирский батальон» заявил о захвате здания администрации поселка Горьковский в Белгородской области.

«Подразделения российских освободительных сил вместе с добровольцами Чеченской Республики Ичкерия зашли в населенный пункт Горьковский на территории России и захватили здание местной администрации», - говорится в канале батальона. Власти Белгородской области информацию не комментировали.