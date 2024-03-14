Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что на предыдущих президентских выборах в Приднестровском регионе Молдовы россияне открыли 24 избирательных участка, а сейчас открыли шесть.

Как отметил в беседе с корреспондентом haqqin.az Штефан Глигор, председатель молдавской Партии перемен, Министерство иностранных дел Молдовы разрешило открыть участок для голосования на выборах президента России только на территории посольства РФ в Кишиневе. Когда же стало понятно, что россияне намерены открыть избирательные участки и в Приднестровье, послу Российской Федерации в Кишиневе была вручена нота протеста.

«Мы вызвали в МИД посла Российской Федерации, чтобы выразить наш решительный протест этим планам, – заявил, в частности, Попшой. - Если они это сделают, мы предпримем ответные действия уже в ближайшее время».

- Что может сделать Молдова, чтобы воспрепятствовать проведению голосования в Приднестровье?

— Это очень сложный вопрос. Ведь избирательные бюллетени могут попасть из Кишинева в самопровозглашенный регион посредством российской дипломатической почты, защищенной международными конвенциями. Так что воспрепятствовать каким-то образом этому процессу весьма непросто.

- Опасаетесь ли Вы каких-либо провокаций в этой связи?

- В начале марта этого года приднестровские сепаратисты провели созыв «депутатов» всех уровней. Было принято заявление о том, что в случае ухудшения ситуации в регионе они обратятся за помощью к России. Вокруг этого собрания было много слухов и спекуляций, однако в итоге никаких экстраординарных решений принято не было.

- Существует ли, на Ваш взгляд, вероятность того, что в итоге Россия признает независимость Приднестровья?

- Москве будет очень непросто признать независимым мятежный регион, подобно тому, как они сделали это в отношении ЛНР-ДНР, Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Дело в том, что в Приднестровье, отрезанном от России территорией Украины, возможности Москвы крайне ограничены. После событий 2014 года Россия только воздухом смогла провести ротацию своего воинского контингента на левом берегу Днестра среди так называемых «миротворцев» и военной части, охраняющей крупный склад боеприпасов. Да и вообще, о каком признании независимости Приднестровья может идти речь, если у России с этим регионом нет ни сухопутного, ни воздушного сообщения? Не говоря уже о том, что сам факт признания независимости Приднестровья развяжет руки вооруженным силам Украины, которые смогут действовать против него уже напрямую.

- Почему?

- Киев воспринимает Приднестровье как потенциальную угрозу, а потому держит у его границ несколько батальонов ВСУ. Таким образом, любое провокационное действие «политического руководства» Тирасполя вроде признания Россией независимости, как ответ на просьбу приднестровского руководства войти в состав РФ, будет иметь для сепаратистского режима плачевные последствия.

- Что представляет собой руководство Приднестровья?

- Гремучая смесь полубизнесменов, контрабандистов и откровенных бандитов, которым интересно только зарабатывать деньги, а вовсе не умирать за чьи-то интересы в Кремле. Они не предпримут ни одного шага, который превратит режим на левом берегу Днестра в легальную цель для ракет и дронов ВСУ.

Следует также учесть, что, выдвигая имперские амбиции в отношении бывших республик СССР, Кремль блефует. Более 30 лет Москва раздавала жителям Приднестровья российские паспорта, объясняя этот шаг необходимостью «защиты русского мира». Хотя прекрасно знала, что подавляющее большинство населения левого берега Днестра имеет не только российские, но и молдавские, румынские и украинские паспорта.

- Многие говорят об экономической зависимости Молдовы от России. В чем она конкретно выражается?

- Молдова практически на сто процентов зависит от поставок российского природного газа. 80 процентов электроэнергии также поступает из Приднестровья, где ее вырабатывают на российском сырье. Так что у РФ, бесспорно, есть все возможности для мощного экономического давления на Кишинев. Какое-то время мы покупали электричество из Румынии, но оно очень дорогое. Тогда власти пошли на компромисс, согласившись получать электроэнергию из Приднестровья, где оно производится практически из бесплатного российского газа. Это было вынужденное решение, позволившее не ухудшать и без того непростое социально-экономическое положение граждан страны. В Молдове сегодня наблюдается рост инфляции и высокий уровень бедности. У нас одна из самых высоких в Европе цена на газ – 1,02 доллара за кубометр. В результате социально-экономических проблем из 2,5-миллионной Молдовы выехали за последние три года 120 тысяч человек. Ничего не поделаешь: очень часто выбор избирателя определяется содержанием его холодильника.

- Как вы уже сказали, Россия не в первый раз проводит на территории Вашей страны президентские выборы? Почему же столь резкая реакция Кишинева последовала именно сейчас?

- Парадигму геополитической обстановки резко изменила война в Украине, длящаяся уже третий год. В связи с чем проведение выборов может обострить ситуацию. К сожалению, в данный момент мне трудно предположить, что именно предпримет официальный Кишинев, если Москва пойдет на эскалацию…