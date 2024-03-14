Что пообещали синоптики

18 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако ночью в некоторых местах возможен дождь и грозы. Ночью и утром будет туман. Вечером умеренный юго-восточный ветер сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем - 8-13° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

Завтра в горных районах Азербайджана прогнозируются осадки, местами интенсивные, гроза и град, в горных районах возможен снег. Ночью и утром временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-7° тепла, днем - 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 3-8° тепла.