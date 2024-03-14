Россия собирается аннексировать часть Грузии?
Сепаратистская администрация грузинского региона Южная Осетия ведет «переговоры о вхождении в состав России». Об этом в интервью РИА Новости заявил так называемый «спикер парламента» Алан Алборов.
В эти дни Алборов возглавляет «наблюдательную миссию Южной Осетии» на президентских выборах в России, а также проводит ряд встреч в Москве.
По его словам, Москва выразила готовность рассмотреть «конкретное предложение» о вхождении Южной Осетии в состав России.
«Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Российской Федерацией, с учетом наших двусторонних отношений и договоров. Когда мы совместно с Россией придем к этой мысли, мы это сделаем», - сказал Алборов.
В интервью другому российскому официальному новостному агентству ТАСС «Глава парламента» Южной Осетии рассказал об отношениях с Грузией. По его словам, «нормализация отношений между Южной Осетией и Грузией» возможна только при условии подписания Тбилиси «договора о неприменении силы».
«У нас с Грузией есть переговорный процесс в Женеве. Пока Грузия не подпишет договор о неприменении силы, никаких взаимодействий быть не может», — сказал он.
Отметим, что в 2023 году в Южной Осетии перед «президентскими выборами» объявили о проведении «референдума о вхождении в состав России». Однако «победивший на выборах» Алан Гаглоев принял решение сначала «проконсультироваться» с Россией, и референдум отложили.
Директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Денис Гончаров сообщил, что если «республика направит конкретные предложения, то Россия их рассмотрит». В 2022 году Кремль сообщил, что Россия «не намерена предпринимать каких-либо шагов для присоединения республики». В свою очередь Грузия заявляла, что намерена вернуть свои земли мирным путем.
А тем временем в Южной Осетии далеко не все в восторге от этой идеи. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев на встрече с Алборовым заявил, что «Москва осознает амбиции отдельных депутатов в парламенте Южной Осетии получить политические очки от темы отношений с Россией».
Как отметил Косачев, для России важны «консолидированные действия парламента республики, основанные на общих интересах».
«Следим за дискуссиями в парламенте Южной Осетии. Знаем, что есть амбиции отдельно взятых депутатов заработать, с нашей точки зрения, собственные политические очки на будировании (?) тем, связанных с прохождением границ Грузии и с отношениями с Российской Федерацией.
Хотелось бы получить на этот счет информацию из первых рук. Для нас важно, чтобы парламент республики действовал консолидировано, исходя из наших общих интересов. Так же, как консолидировано в отношении Южной Осетии действуем мы в обеих палатах Федерального собрания», - сказал сенатор.