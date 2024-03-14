Захарова просит Макрона прекратить

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит «прекратить поставки оружия Киеву и выдвинуть предложение о перемирии сторонам ближневосточного конфликта», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу президента Франции о прекращении огня в Украине на время Олимпиады.

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных (граждан), а также прекратить спонсировать терроризм. Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там многое зависит», - сказала Захарова.

Ранее Макрон в интервью украинским СМИ заявил, что России будет предложено установить режим прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже.