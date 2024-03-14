Байден пошутил о возрасте Трампа

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп «преклоняется» перед президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал нынешний глава США Джо Байден на закрытом ужине в журналистском клубе «Гридирон», пишет Associated Press.

Он обозначил, что сегодня происходит беспрецедентный момент в истории. Дело в том, что на демократию и свободу якобы совершается нападение.

«Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: «Делайте, черт возьми, что хотите», — сказал Байден.

Вместе с тем он указал на возраст и психическое состояние Трампа. По его словам, один из кандидатов на пост президента в 2024 году «слишком стар и психически нездоров», чтобы управлять страной.

«А второй кандидат — это я», — добавил Байден, который на четыре года старше Трампа.