Украинцев призвали рожать больше детей

"Мы потеряли огромное количество людей. К сожалению, люди гибнут из-за этой полномасштабной войны. К сожалению, мы потеряли и тех людей, которые покинули Украину с детьми.

Более миллиона украинских детей находится за рубежом. Задача - вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детишек для того, чтобы Украина процветала в своем мирном будущем после нашей победы", - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что для решения этой проблемы в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей: "В целом в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей для того, чтобы Украина имела прекрасные будущие перспективы".

Украинский премьер отметил, что деньги для увеличения выплат за рождение ребенка планируют привлекать из-за рубежа, так как сейчас все деньги идут на финансирование Сил обороны Украины.

"Конечно, государство будет поддерживать молодых родителей. Ключевым фактором, который имеет решающее влияние на уровень рождаемости, согласно всем исследованиям, является стабильность и безопасность. Когда человек имеет прогнозируемость и безопасность, решение о том, чтобы завести ребенка, принимается проще", - пояснил Шмыгаль.