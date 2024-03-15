Американские генералы в отставке призывают улучшить отношения с Баку
Два генерала Вооруженных сил США в отставке призывают Вашингтон к отмене печально известной 907-й поправки.
Об этом говорится в статье, опубликованной генерал-лейтенантом Корпуса морской пехоты США в отставке Карлом Мэнди и генерал-лейтенантом ВВС США в отставке Крисом Ноулэндом вместе с директором Центра обороны и стратегических исследований Гемундера при Еврейском институте национальной безопасности (JINSA) Джейкобом Олидортом.
В октябре 1992 года Конгресс США принял закон под названием «Акт в поддержку свободы», регулирующий оказание государственной помощи бывшим советским республикам. Согласно 907-й поправке этого закона, правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана.
Действие 907-й поправки приостанавливается президентом США начиная с 2002 года на ежегодной основе, в соответствии с полномочиями, которыми Конгресс наделил его в 2001 году.
Авторы пишут, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не за горами. По их мнению, это позитивное развитие событий служит возможностью для перезагрузки отношений между Соединенными Штатами и обеими странами после завершения мирных переговоров.
«Недавно мы вернулись из ознакомительного визита в Баку, столицы Азербайджана, и приехали, будучи осведомленными о стране, остро осознавая ее геостратегическую важность в регионе.
Азербайджан, расположенный на Каспийском море, не приходит на ум в качестве опоры стратегических интересов США. И тем не менее, страна, которая граничит как с Россией, так и с Ираном, может иметь решающее значение для защиты интересов США не только перед лицом угроз со стороны этих двух стран, но и для обеспечения свободного потока торговли в Центральную Азию и из нее.
Это требует перезапуска отношений со стороны Соединенных Штатов с учетом их приоритетов в регионе и за его пределами, а также шагов, которые мы должны предпринять и которые должны побудить принять Азербайджан, чтобы сделать наше партнерство прочным и значимым», - отмечается в статье.
Карл Манди, Крис Ноуленд и Джейкоб Олидорт отмечают, что Азербайджан был сильным партнером в решении важнейших приоритетов США.
«Это страна, без которой США не смогли бы добиться успехов в борьбе с терроризмом в Афганистане и которая сыграла важную роль в нашем, к сожалению, запутанном выводе войск.
В течение многих лет Азербайджан предоставлял ключевые варианты доступа в вопросах пролета и базирования (предоставляя свою территорию – ред.), которые позволяли оказывать непрерывную поддержку Афганистану. За многие годы Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер, обеспечивший поддержку и силы для операций США и НАТО в Афганистане. Действительно, они (азербайджанцы) были одними из последних, кто покинул страну после прихода к власти Талибана», — пишут авторы.
В статье говорится, что США сделали первый шаг, назначив Марка Либби на должность посла в Баку, которая долгое время была вакантной. Однако сотрудничество между военными двух стран в настоящее время приостановлено, поскольку госсекретарь Энтони Блинкен выступает против приостановки действия 907-й поправки против Азербайджана.
Отмечая, что Азербайджан «проводит независимую внешнюю политику и его роль в регионе усиливается», авторы пишут, что США следует отменить 907-ю поправку и установить тесные отношения с Баку.
«В мире, характеризующемся кризисом и растущими угрозами международному порядку, основанному на правилах, Соединенным Штатам следует продолжать и улучшать свои отношения с такой дружественной страной, как Азербайджан, гордой страной, которая поддержала нас в наше трудное время после 11 сентября», — отмечается в публикации.