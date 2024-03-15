Американские генералы в отставке призывают улучшить отношения с Баку

Отдел информации 15:12

Два генерала Вооруженных сил США в отставке призывают Вашингтон к отмене печально известной 907-й поправки. Об этом говорится в статье, опубликованной генерал-лейтенантом Корпуса морской пехоты США в отставке Карлом Мэнди и генерал-лейтенантом ВВС США в отставке Крисом Ноулэндом вместе с директором Центра обороны и стратегических исследований Гемундера при Еврейском институте национальной безопасности (JINSA) Джейкобом Олидортом.

В октябре 1992 года Конгресс США принял закон под названием «Акт в поддержку свободы», регулирующий оказание государственной помощи бывшим советским республикам. Согласно 907-й поправке этого закона, правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Действие 907-й поправки приостанавливается президентом США начиная с 2002 года на ежегодной основе, в соответствии с полномочиями, которыми Конгресс наделил его в 2001 году. Авторы пишут, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном не за горами. По их мнению, это позитивное развитие событий служит возможностью для перезагрузки отношений между Соединенными Штатами и обеими странами после завершения мирных переговоров.

«Недавно мы вернулись из ознакомительного визита в Баку, столицы Азербайджана, и приехали, будучи осведомленными о стране, остро осознавая ее геостратегическую важность в регионе. Азербайджан, расположенный на Каспийском море, не приходит на ум в качестве опоры стратегических интересов США. И тем не менее, страна, которая граничит как с Россией, так и с Ираном, может иметь решающее значение для защиты интересов США не только перед лицом угроз со стороны этих двух стран, но и для обеспечения свободного потока торговли в Центральную Азию и из нее. Это требует перезапуска отношений со стороны Соединенных Штатов с учетом их приоритетов в регионе и за его пределами, а также шагов, которые мы должны предпринять и которые должны побудить принять Азербайджан, чтобы сделать наше партнерство прочным и значимым», - отмечается в статье. Карл Манди, Крис Ноуленд и Джейкоб Олидорт отмечают, что Азербайджан был сильным партнером в решении важнейших приоритетов США.