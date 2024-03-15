Посла России вызвали на ковер

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии из-за комментариев о «румынском золоте», заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

«Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом», - говорится в документе министерства.

15 марта посольство РФ в Румынии в своем телеграм-канале призвало «отдельные горячие румынские головы отказаться от мечты вернуть румынское золото».

Ранее Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас и другие ценности, вывезенные в Российскую империю во время Первой мировой войны. По оценке ЕП, в России могло находиться 91,5 т румынского золота.

В годы Первой мировой войны (1914–1918 годы) власти Королевства Румыния, которой угрожала германская оккупация, решили эвакуировать главные ценности страны на хранение в Российскую империю. Во время революции и гражданской войны в России часть находившихся в стране сокровищ, в том числе румынских, была вывезена. Об их дальнейшей судьбе в исторической литературе высказывались различные гипотезы, однако ни одна из них не нашла окончательного подтверждения.