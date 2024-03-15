Премьер Канады заявил, что устал работать

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он часто думает о том, чтобы уйти со своей «сумасшедшей» работы, но планирует остаться на ней до следующих выборов.

В интервью телекомпании Radio-Canada Трюдо также рассказал о личных жертвах ради своей работы.

Следующие всеобщие выборы в Канаде должны состояться к октябрю 2025 года.

Опросы общественного мнения, проведенные в последние месяцы, показывают, что канадцы чувствуют растущее недовольство его правительством, вызванное разочарованием в таких вопросах, как доступность жилья и стоимость жизни. Правящие либералы отстают от консерваторов, основной оппозиции, часто на двузначные цифры, передает ВВС.

Опасения по поводу того, что «бренд Трюдо» может стать помехой для процветания Либеральной партии, привели к спекуляциям в политических кругах о том, что Трюдо, возможно, подумывает об отставке, и даже некоторые союзники предположили, что ему пора уходить.

Однако в 24-минутном интервью канадскому телеканалу Трюдо заявил: «Я не мог бы быть тем человеком, который я есть, и отказаться от борьбы на данном этапе».

«Я думаю об уходе каждый день. Это сумасшедшая работа, которую я выполняю, принося личные жертвы», - сказал Трюдо, который находится на своем посту с 2015 года.

В прошлом году он и его жена Софи Грегуар Трюдо объявили о разводе. У них трое общих детей.