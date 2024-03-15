Иран планирует нарастить добычу нефти

Добыча нефти в Иране будет увеличена на 400 000 баррелей в день, заявил министр нефти страны Джавад Овджи в среду, выступая на церемонии подписания нескольких контрактов, касающихся разработки шести нефтяных месторождений.

По его словам, в Иране в последние годы завершено почти 130 незавершенных проектов и начато 50 новых проектов стоимостью 28,5 миллиарда долларов.

«Готовы к открытию пять нефтехимических заводов, которые будут способствовать увеличению добычи нефти. Мы смогли увеличить экономический рост нефтегазового сектора более чем до 20% в год», - сказал Овджи.