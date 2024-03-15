Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:17

Нетаньяху идет на лобовое столкновение с «коллективным Западом», который не оставляет идущему на таран Биби другого выхода. Дверь захлопнулась. И Нетаньяху уже не по силам ее открыть. Несколько часов назад лидер Израиля отказался от совместной пресс-конференции с германским канцлером Шольцем. А накануне выступил с гневной тирадой в адрес заокеанского вероломного союзника. День ото дня американцы усиливают давление на Нетаньяху, требуя остановить спецоперацию в Газе. И красной нитью в переговорах как с Шольцем, так и с Байденом проходит предстоящее наступление ЦАХАЛ на Рафах.

Кольцо вокруг Нетаньяху сжимается. Причем на сей раз не только в переносном, но и в буквальном смысле. Накануне левые – «пятая колонна» американцев, вызвавшая новую бурю протеста в Иерусалиме и Тель-Авиве - взяли в плотное кольцо эскорт премьер-министра. Некогда могущественный премьер-министр региональной державы, определяющий облик стратегии Запада на Ближнем Востоке, превратился в «мальчика для битья». США наносят по своему форпосту удар за ударом. Нетаньяху разводит руками с громким воплем на устах: «Неужели вы с такой легкостью готовы лишить Израиль права на самозащиту? Неужели вы утратили все моральные ориентиры?» Увы, но Нетаньяху слишком поздно вспомнил о моральных ориентирах своих заокеанских друзей. Он все еще не может понять, почему вместо Ирана Запад подверг жесткому прессингу Израиль? Всего за сутки Вашингтон ввел жесткие санкции против еврейских поселенцев на Западном Берегу, подчеркнув еще одну красную линию: ввел запрет на спецоперацию в Рафахе и запретил Израилю использовать американское вооружение в Газе. Еще один милый враг Биби – министр обороны Йоав Галант, тут же исполнил директиву Вашингтона в соответствии «с буквой международного закона», подписав обязательство перед США.

Израиль обезоружен. Что и говорить, если лидер демократического большинства в Сенате, некогда личный друг Нетаньяху Чак Шумер, открыто призвал к роспуску правительства и немедленным перевыборам. Да-да, плотное кольцо сжимается вокруг Нетаньяху и его страны. Все осознают: уход нынешнего правительства, перевыборы и приход к власти послушного американцам левоцентристского крыла израильской политики обусловит создание долгожданного Палестинского государства. Нетаньяху из последних сил противится новой стратегии коллективного Запада. Этим и пронизано его, на первый взгляд нелогичное решение, торпедировавшее переброску легитимной ФАТХ (де-факто армии Палестины) в сектор Газа с целью взятия под контроль освобожденных от ХАМАС территорий. Гарантом палестинского поглощения Газы выступала Иордания при поддержке британцев и американцев. Однако Нетаньяху непреклонен. И продолжает зачистку. А тем временем при поддержке Запада глава Палестины Махмуд Аббас сформировал новое правительство. Премьер-министром Палестинской автономии стал известный в США финансист, бывший руководящий сотрудник Всемирного Банка Мухаммед Мустафа. Ранее Мустафа занимал пост министра финансов и вице-премьера автономии. И многие аналитики предвещали его назначение.

У Мустафы обширные связи не только на Западе, он на короткой ноге с правящими династиями Саудовской Аравии и Кувейта. К тому же именно нынешний премьер-министр Палестины являлся главным лицом, стимулирующим западный и арабский инвестиционные капиталы. Назначение Мустафы вызвало новую вспышку конфликта Палестинской Администрации с ХАМАС. Затворники в Дохе обвинили Махмуда Аббаса в том, что это решение было принято без согласования с ХАМАС. И снова, вопреки логике, посреди жгучей знойной пустынной жары конфронтация между ФАТХ и ХАМАС нарастает, словно снежный ком. Правящие на Западном берегу палестинские традиционалисты обвинили ХАМАС в совершении самой страшной трагедии палестинского народа после 1948 года: «Вы ни с кем не консультировались перед 07/10… Вы несете ответственность и виновны в величайшем бедствии в истории палестинского народа. Вы хотите, чтобы Иран правил нами. Ваши лидеры живут в 7-звездочных отелях за рубежом, они вывезли свои семьи из Газы, а мы расплачиваемся за войну», - говорится в заявлении ФАТХ. Комментарии, как говорится, излишни, наследники покойного Ясира Арафата в нескольких строчках красноречиво изложили квинтэссенцию разыгравшейся на Ближнем Востоке новой кровавой трагедии. И переданные Израилю премьер-министром Катара от имени ХАМАС новые условия сделки в лишний раз свидетельствуют о решимости террористической силы усугубить ситуацию. И ХАМАС идет напролом. Вот какой «компромиссный вариант» предлагает ХАМАС…