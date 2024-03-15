Бывший глава ЦРУ посоветовал Украине расширить мобилизацию

Украинскому руководству нужно привлечь на фронт больше людей, чтобы противостоять России в войне, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США генерал Дэвид Петреус в интервью La Stampa.

На вопрос о том, есть ли что-то помимо оружия и боеприпасов, чего не хватает Украине прямо сейчас, он ответил: «Людей на местах». «Киевскому руководству во главе с [президентом Владимиром] Зеленским необходимо пересмотреть правила призыва в армию. На украинских фронтах служат солдаты, средний возраст которых превышает 40 лет. Киев должен провести ротацию войск, пополнить тылы, расширить призыв», — отметил Петреус.

Генерал назвал усиление мобилизации «деликатным вопросом» и «вызовом» для властей, но подчеркнул, что эта проблема «должна быть решена быстро».

В феврале Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный законопроект о мобилизации. Второе назначено на 31 марта. Документ предусматривает введение электронных повесток и снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, демобилизация будет возможна через 36 месяцев службы.

По задумке Минобороны, законопроект должен определить критерии призыва до полумиллиона человек в этом году. Новобранцами хотят заменить 330 тысяч воюющих солдат. По оценке Минфина, новая волна мобилизации обойдется стране в $20,8 млрд.

Сейчас основную массу войск на фронте составляют мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. В конце 2023 года Зеленский заявлял, что Генштаб и тогда еще главком ВСУ Валерий Залужный предлагали мобилизовать еще 400–500 тысяч человек, чтобы эффективно воевать с Россией.