« Карабах » недолго отдыхал после феерического матча с немецким «Байером», который чуть не завершился всеевропейской мегасенсацией. Уже сегодня агдамцы вышли на выездной матч 27-го тура чемпионата Азербайджана против «Туран-Товуза».

Как и ожидалось, Гурбан Гурбанов с первых минут выпустил на поле футболистов, которые не попали в стартовый состав в Леверкузене. К радости переполненных трибун счет в матче открыли товузцы. Максим Медведев нарушил правила в штрафной площади, и Отто Джон реализовал пенальти.

Во втором тайме Гурбанов постепенно начал вводить в игру футболистов основы. Но еще до этого Нариман Ахундзаде ударом головой восстановил равновесие. Шла 56-я минута.

На 73-й минуте Патрик Андраде забил победный гол «Карабаха». А точку в матче поставил Торал Байрамов, забивший в дополнительное время с пенальти после нарушения на Жуниньо. 3:1 в пользу «Карабаха», который сделал еще один шаг к чемпионству.

Стоит также отметить, что в Товузе «Карабах» встретили с почестями. Был развернут баннер в честь небывалого в истории Азербайджана выступления чемпиона Азербайджана в еврокубках.

Сегодня также состоится матч «Сумгаит» - «Сабах», который начнется в 19:00.

Результаты других матчей 27-го тура: «Нефтчи» - «Сабаил» - 3:0, «Зиря» - «Кяпяз» - 2:1, «Араз-Нахчыван» - «Габала – 1:1.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 66 очков (27 матчей)

2. «Нефтчи» - 40 (27)

3. «Зиря» - 39 (27)

4. «Сумгаит» - 39 (26)

5. «Сабах» - 37 (26)

6. «Сабаил» - 37 (27)

7. «Туран-Товуз» - 35 (27)

8. «Араз-Нахчыван» - 32 (27)

9. «Кяпяз» - 27 (27)

10. «Габала» - 16 (27).