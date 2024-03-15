Что ждет Россию после выборов

После выборов президента России Владимир Путин может принять ряд непопулярных решений, которых он избегал до голосования, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что главным страхом россиян после выборов является новая мобилизация.

«Хотя потенциальная мобилизация остается самой большой причиной беспокойства, существует также тревога насчет финансов и экономики.

Некоторые россияне опасаются, что рубль, который поддерживало правительство после падения в прошлом году, может снова обесцениться, повышая стоимость импорта. Бизнесменов волнует повышение налогов...» - считают журналисты.

Кроме того, издание со ссылкой на экспертов пишет, что Кремль может использовать результаты голосования для еще большего подавления оппозиции и эскалации войны против Украины.

«Эти беспокойства отражают текущие настроения в России, где многие научились надеяться на лучшее, но ожидают худшего. Неопределенность усиливается правительством, которое, по мнению экспертов, становится все более авторитарным.

После более чем двух десятилетий пребывания у власти господина Путина не сдерживает ни оппозиционная партия в парламенте, ни сильное гражданское общество. Поэтому он относительно свободен действовать так, как ему заблагорассудится», - говорится в материале.