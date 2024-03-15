Президент Чехии спрогнозировал, чем закончится война

Президент Чехии Петр Павел заявил, что пока невозможно себе представить, что Украине и России удастся договориться о прекращении войны, сообщило Radio Prague International.

"Все предложения России до сих пор были фактически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять", - отметил Павел.

Президент Чехии убежден, что война в Украине закончится либо поражением одной из воюющих сторон, либо истощением и осознанием того, что никто не сможет полностью достичь своих целей. По его оценке, может наступить момент, когда "Москве и Киеву станет ясно, что продолжение конфликта означает лишь новые расходы, страдания и потери без надежды на успех".

Вместе с тем Павел полагает, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а ущерб для обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количеств жертв, уже очень весомый.