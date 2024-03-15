Жена российского посла в Германии Сергея Нечаева Нина пришла голосовать на участок в Берлине в шарфе сине-желтых цветов.

После того как на это обратили внимание в интернете, МИД России выступил с заявлением, назвав ситуацию «фейком».

«Шарф на самом деле многоцветный, с желтым, черным, голубым и белым оттенками, - пояснили в ведомстве. - То есть мы наблюдаем дословную иллюстрацию всем известных карикатур о манипуляции недобросовестными СМИ информацией и картинкой».