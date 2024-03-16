США должны принять меры в отношении Северной Кореи, пока еще не поздно, ведь ее лидер Ким Чен Ын ищет войны, утверждают журналисты The New York Times.

«Опасно верить, что это абсурд, как когда-то наивно подумал мир относительно президента России Владимира Путина.

После окончания холодной войны кажется, что все формулы - от угрозы войной до обещания мира - были опробованы. И все же, несмотря на то, что на нее наложено больше санкций, чем на любую другую страну, Северная Корея разработала ядерный арсенал. Он насчитывает примерно 50 боеголовок и сложных ракет, которые теоретически могут доставить это оружие к целям в континентальной части Соединенных Штатов», - утверждает издание.

Журналисты отмечают, что Ким отказался налаживать отношения между Северной Кореей и Соединенными штатами. Вместо этого Пхеньян начал заигрывать с Москвой. По мнению издания, таким образом Ким может начать готовиться к собственной войне.

«Это может показаться абсурдным, даже самоубийственным, чтобы Ким искал войны. Но многие люди в Украине сомневались, что Путин начнет полное вторжение вплоть до тех пор, пока ракеты не начали падать в феврале 2022 года, а ХАМАС полностью застал Израиль врасплох в октябре», - напоминают журналисты.

Издание объясняет, что стратегия США, которая заключалась в экономическом давлении на КНДР с требованием ядерного разоружения, оказалась недееспособной. Само разоружение Северной Кореи сейчас не является возможным, считает автор. Поэтому США должны начать дипломатическое сотрудничество со страной, а не отдаляться от ядерного государства.

«США должны быть реалистами. Мир очень отличается от того, когда Соединенные Штаты, Китай, Россия, Япония и две Кореи собрались вместе в 2000-х для переговоров по денуклеаризации (ядерного разоружения) Северной Кореи. Страна сейчас является грозной ядерной державой, а ее лидер звучит все более воинственно. Президенту нужно запустить колеса дипломатии, пока не поздно», - заключает издание.