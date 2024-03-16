Экс-президент Латвии Эгилс Левитс в интервью haqqin.az: «Европа для России – это задний дворик»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 20:11

Целью России является доминирование над всей Европой. Угроза потерять независимость и суверенитет нависла не только над странами Балтии и Южного Кавказа, но и над всем пространством от Португалии до Казахстана. Об этом сказал в интервью haqqin.az экс-президент Латвии Эгилс Левитс. По словам Левитса, государства Балтии оценивают внешнеполитические цели Москвы намного реалистичнее, чем другие страны Европы.

«Именно поэтому наши государства проводят политику усиления НАТО, подчеркивают необходимость новых инвестиций в европейский военно-промышленный комплекс и, что особенно важно, стараются донести до руководства ЕС, что для защиты территории НАТО необходимо проявлять твердую волю и решимость, - отметил Эгилс Левитс. - У Североатлантического альянса есть два базовых элемента: реальный военный потенциал и сильная политическая воля. Если два этих фактора работают, то Европа многократно сильнее России. А малейшее ослабление одного из них открывает возможности для новых провокаций Москвы, воспринимающей любое проявление нерешительности Запада как системную слабость и благоприятный момент для очередной агрессии. Таким образом, чтобы сохранить мир, страны НАТО должны больше инвестировать в военную сферу и постоянно демонстрировать России твердую волю. Если в Кремле решат, что блок НАТО нерешителен и слаб, а вероятность мощного ответного удара минимальна, то Россия, несомненно, нападет на территорию альянса. Именно поэтому в Кремле должны однозначно уяснить, что нападение на любую страну НАТО приведет к сокрушительному военному поражению России». Экс-президент Латвии привел в качестве примера решительную позицию президента Франции Макрона, который, наращивая военное производство и расширяя оборонную промышленность своей страны, прямо заявил о необходимости помогать ВСУ всеми возможными средствами, включая отправку в Украину военных стран НАТО. «Думаю, это абсолютно правильная политика, - отметил Левитс. - Потому что некоторые западные политики, понимая агрессивную сущность российской правящей верхушки, тем не менее продолжают делать исключения в средствах и методах противостояния с Москвой. Чем реально помогают Путину конкурировать с Западом. Как только в Москве видят, что НАТО, да и весь коллективный Запад ставят перед собой те или иные «красные линии», то тут же начинаются манипуляции. Макрон внятно объяснил, что не собирается посылать в Украину французских солдат, хотя и не исключил такую возможность. По существу, это был первый предупреждающий сигнал Путину, что при определенных обстоятельствах подразделения и техника НАТО будут отправлены в Украину».

Эгилс Левитс признал, что Запад, к сожалению, не является единым политическим пространством. «В западном сообществе существует реальная проблема лидерства, - не без горечи констатировал политик. - И в этом заключается определенная угроза для Латвии, Эстонии и Литвы. Консолидированная позиция стран Балтии в ЕС и НАТО заключается в том, что Запад не может потерять ни себя, ни Украину, стремящуюся стать частью Запада. Проблема лидерства будет решена только после того, как завершатся выборы в НАТО и будет достигнута общая оборонная стратегия Франции, Германии и Великобритании. Только в этом случае ситуация для стран Балтии не будет столь угрожающей». Левитс отметил, что любая страна, граничащая с Российской Федерацией, является потенциальным объектом агрессии. «Все зависит от того, считают ли в Москве НАТО слабой структурой, - пояснил экс-президент Латвии. - Российские власти не производят впечатление самоубийц, а потому нет веских оснований полагать, что Путин применит против Запада ядерное оружие. В то же время президент России охотно использует тактику ядерного шантажа, чтобы диктовать Европе свою волю. В Кремле воспринимают Европу чем-то вроде своего внутреннего двора или приусадебного участка. Подтверждением тому является стратегия Москвы, предусматривающая «финляндизацию» Европы. То есть подчинение политики стран Евросоюза диктату большей соседней страны при номинальном сохранении их суверенитета».

Эгилс не согласен с тем, что победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США приведет к ослаблению НАТО и дистанцированию Вашингтона от вопросов европейской безопасности. «Когда Трамп пришел к власти, он потребовал от европейцев повысить военные расходы, - напомнил экс-президент Латвии. – В результате в конце его президентской каденции Североатлантический альянс стал намного сильнее. Настойчивость Трампа, потребовавшего от стран НАТО повысить военный бюджет до 2,5 процента ВВП, была правильной и полезной для усиления блока. В то же время нельзя не признать, что Трамп - политик непредсказуемый. Думаю, порой он сам не знает, как будет поступать в той или иной гипотетической ситуации». По мнению Левитса, антироссийские санкции эффективны и уже дают результаты. «С самого начала ввода санкций было известно, что они дадут эффект не раньше, чем через два года, - сказал он. – Сейчас практически парализована гражданская авиация России, которая не может обеспечить свои самолеты запчастями, ремонтом и пр. Но санкции – это не главный рычаг давления на Россию. Ключевым инструментом Запада является военная помощь Украине. Проблема в том, что процесс обеспечения ВСУ военно-техническим преимуществом над армией России требует времени». По словам Левитса, после длительного периода иллюзий мировоззрение западного сообщества в направлении реалистичной оценки России наконец-то стало меняться.