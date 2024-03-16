В Белом доме заявили об отступлении Украины

У украинцев заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвигаться на запад, заявил в интервью телеканалу АВС координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«У них (украинцев) заканчиваются боеприпасы в Донбассе, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку русские продолжают пытаться продвигаться на запад. Им нужна поддержка, и она нужна нам сейчас», - сказал Кирби.

Кирби также ответил на вопрос о предоставлении военной помощи Киеву и о том, беспокоится ли он о национальной безопасности самих США, передавая помощь Украине.

«О, конечно, с начала войны нам приходилось с каждой посылкой, которую мы предоставляли, мы должны были удостоверять, что это не нанесет ущерба нашей собственной национальной безопасности. И по мере того, как мы отдавали больше и истощали наши запасы, мы делали все возможное, чтобы сотрудничать с оборонной промышленностью для пополнения запасов. Вот что такое полномочия по пополнению запасов, почему это так важно.

Так что да, это вызывает беспокойство. Мы еще не достигли точки, когда наша собственная национальная безопасность и наши собственные оперативные планы оказались под угрозой», - сказал он.