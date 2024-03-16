Вратарь «Карабаха» рассказал, что ему не понравилось в Германии

Российский голкипер азербайджанского « Карабах а» Андрей Лунёв рассказал о том, что ему не понравилось во времена жизни в Германии, когда он играл в составе «Байера».

«Что не понравилось в Германии? Жесткая пропаганда ЛГБТ. Все это у них со школ, детских садов. Мне это не нравится. Мы встречали разных русскоговорящих людей, они рассказывали, что у них в детских садах и школах в первых классах есть уроки сексуального образования. Толерантности? Типа того.

Есть правила, приведу пример. Мальчик ударил девочку. Мама или папа приходят, вроде бы это было в садике, и воспитательница говорит: «Ваш мальчик дерется, он ударил эту девочку». И отец начинает ребенка ругать: «Ты что делаешь? Нельзя девочек трогать, они ведь девочки». А воспитатель ему отвечает: «Вы чему учите ребенка? У нас все дети равны. Почему вы разделяете мальчика и девочку?»

Для меня эти вещи - дичь. Есть гендерное разделение. Может ли женщина кого-то обидеть? У них что угодно делается, все равны. Ты можешь поменять пол, можешь ходить непризнанным полом. Кто я? Я - оно», - возмутился Лунёв.