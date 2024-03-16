Зеленский о выборах в России

После всех совершенных преступлений российский президент Владимир Путин должен оказаться на скамье подсудимых в Гааге, заявил лидер Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.

"На днях российский диктатор имитирует очередные выборы. Всем в мире понятно, что этот деятель, как было уже часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил все государства и лидеров, а также все международные организации, которые "называют и будут называть вещи своими именами".

"Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего только одного - справедливости", - заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что "никакой легитимности" у сегодняшних выборов в РФ нет и быть не может.

"Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге - именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", - подытожил украинский лидер.