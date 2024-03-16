Шольц прибыл в Израиль и обратился к Нетаньяху

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Израиль к заключению сделки по освобождению заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в Газе с 7 октября, сопровождающейся более длительным прекращением огня, сообщает Times of Israel.

«Нам нужна сделка по заложникам с более длительным прекращением огня… Мы понимаем семьи заложников, которые спустя более пяти месяцев говорят: «Пришло время для всеобъемлющей сделки с заложниками для спасения тех, кто все еще находится в плену», - заявил Шольц на совместном выступлении для прессы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

До этой встречи канцлер ФРГ провел в Аммане переговоры с королем Иордании Абдаллой, по итогам которых заявил, что большое число жертв среди гражданского населения, которое может возникнуть в результате нападения Израиля на город Рафах в Газе, очень затруднит установление мира в регионе.