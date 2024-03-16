Путин проиграл выборы за рубежом

Акция «Полдень против Путина», объявленная российской оппозицией, привлекла массы людей на избирательные участки в посольствах РФ по всему миру. Первые экзитполы свидетельствуют, что за границей за Владимира Путина, который по сроку пребывания у власти за последнее столетие уступает только Иосифу Сталину, голосовали противоположно тому, как, судя по официальным результатам, выступили избиратели в России.

По данным проекта «Голосуй за рубежом», который собирает результаты экзитполов на избирательных участках в других странах, Путина поддержали 19,3% ответивших респондентов. Это данные на 22.30 мск по 18 странам. Высокий уровень поддержки в центральноазиатских странах (например, 36% за Путина в Узбекистане) и на Кипре (23% и 37% на двух участках). Между тем пятый раз хотят видеть Путина президентом лишь 10% находящихся в Таиланде россиян, в Литве – 4%, в Финляндии – 7%.

В Чехии выборы проводились только один день – 15 марта. «Видимо российское посольство всерьез предупреждало Москву о тысячах россиян, готовых голосовать против Путина и всячески демонстрировать, что это не выборы, а специальная электоральная операция по переназначению Путина, – пояснил политолог, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. – Ну и в Москве решили помешать Праге дать большую антипутинскую картинку. Тем не менее она получилась». По данным опроса службы «Весна», из примерно 1700 голосовавших в посольстве в Праге ответ о своем выборе дали 1310 человек. Из них Путина поддержали 4,1%, почти 25% испортили бюллетень. Около 1000 человек не смогли проголосовать – не хватило времени.

На территории России по первым данным ЦИК, за Путина проголосовало почти 88%.

Огромные очереди выстроились около полудня 17 марта у дипломатических миссий России в Лондоне, Берлине, Париже, Милане, Белграде и других городах с большими сообществами россиян, многие из которых покинули родину после организованного Владимиром Путиным вторжения в Украину, сообщает AP.

Множество людей пришло в полдень к посольствам РФ в странах, куда россияне массово бежали после начала войны и объявления мобилизации в 2022 г. Корреспонденты Reuters насчитали около 1000 человек в растянувшейся на километр очереди на голосование в Ереване. Все, с кем разговаривали журналисты, заявили, что пришли выразить протест против Путина и его политики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что огромные очереди не имеют отношения к протестной акции «Полдень против Путина». Если бы пришедшие участвовали в ней, «так они бы после полудня все и разошлись», написала она в своем телеграм-канале. «Они пришли отдать свой голос, воспользовавшись возможностью, которую вопреки всем угрозам Запада, им предоставила их страна — Россия. За кого и как они голосовали — это их свободный выбор. Но то, что они отвергли призывы маргиналов, очевидно всем», – написала Захарова.

В акции протеста около берлинского посольства, организованной сторонниками Алексея Навального, участвовала его вдова Юлия. Россияне держали инсталляцию, изображающую Путина, который купается в ванне с кровью, на боку которой нарисован украинский флаг.

В Париже избиратели держали «Россия ≠ Путин», «Свободу политзаключенным» и др., в Лондоне – «Путин – серийный убийца», в Гааге – «Ждем Путина в Гааге», «Нет Путину и путинизму».

Автобусы маршрутов 24 и 28 переполнены молодыми людьми, говорящими по-русски, а очередь длиной почти в километр огибает пруд возле российского посольства в Гааге, десятки протестующих скандируют имя политика Алексея Навального, выкрикивая «Мы победим!», – опиcала происходившее нидерландская газета Trouw. «С политической точки зрения наши голоса не окажут никакого влияния. Но мы хотим показать всему миру, что есть много россиян, которые выступают против войны и Путина», – сказал газете 21-летний студент магистратуры по экономике Виктор, который приехал на голосование из Брабанта.