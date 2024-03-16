Алиев рассказал генсеку НАТО, как решать затянувшиеся конфликты

Во время наших обсуждений (Азербайджана и НАТО) в течение многих лет мы всегда говорили об оккупации азербайджанских земель Арменией, заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Но эти вопросы больше не являются темой для обсуждений вот уже более трех лет, поскольку Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в ходе Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористической операции в сентябре прошлого года.

Таким образом, был восстановлен полный суверенитет над территорией нашей страны. Это хороший пример того, как можно разрешить затянувшиеся конфликты. Конфликт был разрешен военно-политическими средствами. Мы использовали наше право на самооборону, основанное на Уставе ООН.

Так как в период оккупации, к сожалению, переговоры не привели ни к какому результату. На самом деле деятельность Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов в течение 28 лет», - подчеркнул глава государства.