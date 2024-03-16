На популярном израильском радио обсудили визит журналиста Эйнуллы Фатуллаева в страну ВИДЕО
В эфире одной из самых популярных русскоязычных израильских радиостанций «Лучшее радио» обсудили командировку журналиста haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева в Израиль с целью подготовки цикла статей, посвященных обстановке в этой стране в условиях войны с палестинскими радикалами и давления на руководство Израиля со стороны пропалестинских западных кругов.
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