Президент России Владимир Путин прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального.

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди уходили из жизни. А разве в США этого не бывало?

Была идея обменять Навального на тех, кто находится в западных странах, я был согласен, мы его хотели поменять, чтобы он не возвращался, но это (смерть) случается, такова жизнь», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC.