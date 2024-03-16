Футболист «Карабаха» стрижет товарища по команде в прямом эфире За 15 манат; фото, видео
Футболист «Карабаха» Патрик Андраде открыл прямой эфир на своей страничке в Instagram. На видео колумбийский защитник агдамцев Кевин Медина стрижет Патрика.
Медина в шутку объявил, что стрижка обойдется футболисту сборной Кабо-Верде в 15 манат.
Напомним, в воскресенье «Карабах» в рамках 27-го тура азербайджанской Премьер-лиги обыграл в Товузе местный «Туран-Товуз» - 3:1. Патрик Андраде вышел на поле с первых минут. Восстанавливающийся после травмы Кевин Медина не попал в заявку на игру.