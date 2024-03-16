Азербайджанские баскетболистки сыграют на турнире во Франции

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завершила первый этап подготовки к первому квалификационному турниру за право попасть на Олимпиаду-2024 в Париж.

Он прошел в сербском Нови-Саде. В нем участвовали Дина Ульянова, Татьяна Денискина, Александра Молленхауэр и Мерседес Уолкер.

23-24 марта наша команда примет участие в подготовительном турнире во французской Тулузе, а 26 марта в Сербии начнется второй этап подготовки.

Напомним, первый квалификационный олимпийский турнир пройдет в Гонконге с 12 по 14 апреля. Там будет разыграна одна путевка на Олимпиаду. На групповой стадии азербайджанским баскетболисткам предстоит сыграть с Нидерландами, Монголией и Чили.

Если сборная Азербайджана не выиграет первый квалификационный турнир, то в мае сможет выступить в заключительном отборочном соревновании с участием 16 сборных. Здесь на кону будут три олимпийские путевки. Соревнование пройдет с 16 по 19 мая в Дебрецене (Венгрия).

В группе «А» сборной Азербайджана будут противостоять Германия, Польша и Тунис.

Китай, США и Франция уже обеспечили себе участие на Олимпиаде благодаря высокому рейтингу.

Участники квалификационных соревнований также определялись согласно рейтингу. У азербайджанских баскетболисток он достаточно высокий благодаря удачному выступлению команды «Нефтчи» в Женской серии ФИБА, где бакинки смогли выиграть четыре этапа.

Важно отметить, что Азербайджан никогда не был представлен на Олимпиадах в игровых командных видах спорта. У наших баскетболисток есть шанс добиться исторического результата.