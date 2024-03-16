В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

18 марта очередная группа граждан была отправлена в город Физули из Гарадагского района Баку. На этом этапе в Физули возвращаются 34 семьи – 123 человека.

Жители Физули выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу, а также доблестной азербайджанской армии, освободившей земли Азербайджана от оккупации.

К настоящему времени в Физули уже обеспечено постоянное проживание 596 семей, или 2 245 человек.