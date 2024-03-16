«Так быстро забыли 7 октября?»: Нетаньяху обвиняет Запад

«Неужели вы так быстро забыли 7 октября, самую ужасную резню евреев со времен Холокоста? Неужели так быстро отказываете Израилю в праве защищаться от монстров ХАМАС? Неужели вы так быстро утратили свою моральную совесть?» - заявил Нетаньяху в Иерусалиме перед встречей с министрами правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой в адрес западных союзников, обвинив их в стремлении организовать выборы, которые привели бы страну к поражению в борьбе с ХАМАС. Слова премьер-министра приводит Financial Times.

Нетаньяху подчеркнул, что некоторые представители международного сообщества «выдвигают ложные обвинения в адрес Армии обороны Израиля, правительства Израиля и премьер-министра Израиля». По его словам, они знают, что «выборы сейчас остановят войну и парализуют страну, по крайней мере на шесть месяцев».

Газета отмечает, что этими словами премьер-министр ответил американскому сенатору Чаку Шумеру, хотя не назвал имени политика напрямую. 14 марта лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) подверг критике правительство Нетаньяху, заявив о необходимости проведения в стране выборов. По мнению сенатора, правительство Нетаньяху после вылазки боевиков радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года «более не отвечает требованиям израильского народа», поскольку «мир кардинальным образом изменился».

Reuters в начале марта сообщал, что члены Демократической партии США в Конгрессе призвали администрацию президента Джо Байдена принудить Израиль к предотвращению гуманитарного кризиса в секторе Газа. В противном случае они призывают отказать в отправке военной помощи Израилю.