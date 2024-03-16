По данным газеты, это обвинение могло стать причиной, по которой Нигер разорвал военное соглашение с США.

Власти США обвинили Нигер в подготовке к сделке о предоставлении Ирану доступа к месторождениям урана, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники WSJ отметили, что в середине марта в Нигер прибыла делегация США, в том числе помощник госсекретаря по вопросам Африки Молл Фи и глава Африканского командования американских вооруженных сил Майкл Лэнгли. В ходе визита они выразили обеспокоенность из-за сотрудничества Нигера и Ирана по вопросу добычи урана, пишет газета.

По данным WSJ, в феврале переговоры Ирана и Нигера «глубоко продвинулись». По словам одного из источников, стороны подписали предварительное соглашение. Два других собеседника отмечают, что сделка не согласована окончательно.

Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве соглашения о военном сотрудничестве с США 17 марта. Представитель мятежных властей Амаду Абдраман заявил, что американская делегация не соблюдала дипломатический протокол: не проинформировала о составе делегации, дате прибытия и повестке. По словам представителя властей Нигера, на переговорах речь шла о переходе власти к военным, военном сотрудничестве между двумя странами и выборе партнеров в борьбе с террористами.

Соглашение позволяло американским военным и гражданскому персоналу Министерства обороны находиться на территории страны. На севере Нигера действует американская база беспилотных летательных аппаратов. На ней располагаются около 1 тыс. военных. На возведение базы было направлено около $100 млн.

В конце июля 2023 года охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила в стране госпереворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти. После этого новым руководителем Нигера объявил себя глава президентской гвардии Абдурахман Чиани. Позже мятежники обвинили Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки для «военной интервенции». Новые правители также призвали власти Франции отозвать посла из страны. В декабре прошлого года Франция вывела все свои войска из Нигера.