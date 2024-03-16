Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 17 марта приступил к выполнению рейсов из Баку в еще один лондонский аэропорт — Гатвик. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

В церемонии встречи первого рейса Azerbaijan Airlines в лондонском аэропорту Гатвик приняли участие посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, вице-президент по развитию авиации аэропорта Гатвик Стефани Уир, представители СМИ, сотрудники авиакомпании и другие официальные лица двух стран.