AZAL будет летать еще в один аэропорт Лондона фото
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 17 марта приступил к выполнению рейсов из Баку в еще один лондонский аэропорт — Гатвик. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.
В церемонии встречи первого рейса Azerbaijan Airlines в лондонском аэропорту Гатвик приняли участие посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, вице-президент по развитию авиации аэропорта Гатвик Стефани Уир, представители СМИ, сотрудники авиакомпании и другие официальные лица двух стран.
Azerbaijan Airlines будет осуществлять полеты из Баку в лондонский аэропорт Гатвик три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. С запуском нового маршрута AZAL будет обслуживать 6 еженедельных рейсов между Баку и Лондоном.
Решение об увеличении частоты полетов между Баку и Лондоном принято с целью соответствия растущему спросу. Это также вписывается в рамки стратегии авиакомпании по расширению ее географии полетов.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.