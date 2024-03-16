Путин хочет создать «санитарную зону» в Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания «санитарной зоны» на территории Украины, которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.

«Не исключаю, что… мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», - сказал Путин на пресс-конференции в понедельник.

Так он ответил на вопрос о возможности захвата Харьковской области российской армией.

«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять», - заявил он.

По его словам, может возникнуть необходимость «создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего иностранного производства».