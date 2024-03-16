Гендиректор Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Страдают Украина и Израиль»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 10:55

Прошедший в Берлине саммит «Веймарского треугольника» - канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска - продемонстрировал, по словам ее участников, силу и единство перед лицом войны России против Украины. По заявлениям, прозвучавшим на пресс-конференции, на саммите были заключены соглашения по усилению поддержки Украины, включая обеспечение дальнобойными ударными системами, закупке необходимых для ВСУ снарядов на мировом рынке (ранее Франция настаивала на собственном производстве), другие вопросы. По словам участников встречи, все спорные вопросы между лидерами Франции и Германии были решены. Шольц заявил, что производство военной техники будет расширено совместно с партнерами в Украине, а для закупок снарядов и дальнобойных ракетных систем на мировом рынке создана коалиция стран. Президент РФ должен знать, что члены «Веймарского треугольника» не перестанут поддерживать Украину, заявил канцлер. «Началась новая эра, - заявил, в свою очередь, Макрон. - Тот факт, что мы все трое сегодня едины и с одинаковой ясностью настроены на ситуацию в Украине, является показателем силы и решительности наших народов в защите безопасности всей Европы. Мы сделаем все необходимое за короткое время, чтобы Россия не смогла выиграть войну в Украине». По словам Дональда Туска, Украина должна получить военную помощь немедленно. Следующий саммит «Веймарского треугольника» в новом формате пройдет в Польше в начале лета этого года, где будут подведены некоторые итоги и определены новые задачи, сообщил Туск.

Сьюзан Эллиот, президент и генеральный директор Национального комитета по американской внешней политике (NCAFP), комментируя для haqqin.az итоги саммита, отметила, что «Веймарский треугольник» будет закупать оружие в США. Отметим, что Сьюзан Эллиот с 2015 по 2017 год занимала должность заместителя по гражданским вопросам и советника по внешней политике командующего Европейским командованием США. Она также была послом США в Таджикистане, занимала пост заместителя помощника госсекретаря Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепа США, советника-посланника по политическим вопросам в Москве, работала в аппарате бывшего госсекретаря Кондолизы Райс в качестве заместителя исполнительного секретаря и директора аппарата исполнительного секретариата. «То оружие и системы, которые необходимо поставить Украине для подавления российских вооруженных сил в Донбассе и других украинских регионах, есть у США. В арсеналах стран «Веймарского треугольника» нет необходимого для ВСУ оружия, а их военно-промышленный комплекс не готов к скорейшему производству требуемых систем и снарядов. По известным причинам американская помощь в миллиарды долларов заблокирована в Конгрессе США. Cейчас в США сложная политическая ситуация. Партии борются друг с другом и, к сожалению, страдают Украина, Израиль и другие государства, которым необходима американская поддержка. Но Франция, Германия и Польша как союзники Вашингтона имеют особые условия для закупки американского оружия. Таким образом, «Веймарский треугольник» может закупить и передать Киеву американское оружие, включая ракетные системы дальностью в 300 км и более километров. Для этого не нужно одобрение Конгресса. Его одобрение требуется в случае, когда за оружие платят американцы. А закупка союзниками по НАТО - это обычная сделка, и в этом заключается главный результат Веймарского саммита. В мире оружие с такими техническими показателями и в таком количестве приобрести можно только в Америке», - сказала она.

По ее словам, участники встречи в Берлине вскользь упомянули о возможности финансирования закупки американского оружия из 350 млрд долларов замороженных в иностранных банках российских активов. Это оптимальное решение, но требует разработки международных правовых механизмов передачи активов и времени на его реализацию. Однако украинским военным оружие нужно, как говорится, здесь и сейчас. А это возможно по простой схеме, когда партнеры быстро закупят и передадут американское оружие Украине в том количестве, которое необходимо для эффективного противодействия силам РФ, сказала она. Эллиот также прокомментировала будущее НАТО в случае, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. По ее словам, большинство американцев не поддерживают возможность США дистанцироваться от европейской безопасности и поддержки Украины. Каким бы непредсказуемым ни был Трамп, ему придется с этим считаться. Кстати, когда он был президентом, поддерживал Киев, но сейчас ничего о помощи Украине не говорит. Не исключено, что демонстрация незаинтересованности в НАТО и помощи Украине - это уловка Трампа выиграть выборы. Возможно, через год он поменяет свое мнение в пользу участия европейской безопасности, сказала она. «Конечно, для украинцев лучший выбор - это президент Джо Байден. Но ему много лет, а его политику в отношении Израиля и Газы не поддерживают многие американцы. Соотношение сторонников в американском электорате у Трампа и Байдена почти равное. Они одержали решающую победу в борьбе за номинацию от своих партий на выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Ситуация сложная потому, что нет условий, при котором американские законодатели смогли бы повлиять на Трампа, если он откажется помогать Украине и НАТО. Дело в том, что в одной ветви законодательной власти США - Сенате - большинство у демократов, а в Палате представителей большинство у республиканцев. Таким образом, ситуация, так сказать, заморожена. Хотя Трамп, став президентом, и обещал уйти из НАТО, но ничего в этом плане не сделал», - сказала она. Эллиот также упомянула о Роберте Кеннеди-младшем, который идет на выборы в качестве независимого кандидата, а не представителя Демократической партии. Он собрал в штате Юта необходимое количество подписей для выдвижения своей кандидатуры.

