Global Terrorism Index: Азербайджан – одна из самых безопасных стран мира
В отчете «Глобальный индекс терроризма 2024» (Global Terrorism Index) представлен очередной рейтинг государств по уровню террористической угрозы.
Среди стран с наибольшей террористической деятельностью и террористической угрозой на их территории первые места занимают: Буркина-Фасо (8,571), Израиль (8,143), Мали (7,998), Пакистан (7,916), Сирия (7,89) и Афганистан (7,825).
В вышеупомянутом рейтинге Иран (4,464) занял 26-е место, у Турции (4,168) 29-е место, США (4,141) на 30-м месте, Россия (3,016) расположилась на 35-м месте, Франция (2,647) - 38-м, Норвегия (1,747) - 53-м, Армения (0,423) - 76-м, Объединенные Арабские Эмираты (0,233) - 79-м, а Литва (0,059) заняла 87-е место.
Индексы рейтинга Global Terrorism Index основаны на сложных расчетах террористических инцидентов, смертей, тяжелых последствий, заложников, борьбы с терроризмом, эффективности расследования терроризма и многих других показателей.
Азербайджан, как одна из самых безопасных стран в мире, занял последнее место (89-е) в рейтинге террористической угрозы с индексом «0», наряду с Данией, Финляндией и Катаром.
Отчеты Global Terrorism Index, которые периодически публикуются Институтом экономики и мира (Institute for Economics and peace-IEP (IEP), являются справочником для Организации Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка и других международных организаций, академических институтов, мозговых центров, неправительственных организаций.
Ранее был обнародован отчет Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) по результатам оценки Азербайджана за последние 5 лет, и результаты по критерию расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, были высоко оценены. В отчете MONEYVAL отмечается, что Азербайджан достиг высокого уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма, власти продемонстрировали свою способность успешно проводить расследование подобного рода преступлений.
Как видно из международных отчетов, благодаря быстрому развитию, стабильности и спокойствию, достигнутым в результате исключительно успешной государственной политики, в том числе эффективной работы органов безопасности в области борьбы с терроризмом, Азербайджан поднялся на самый высокий рейтинг внутренней безопасности в мире. Как сказал президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: «Азербайджан сегодня – остров безопасности».