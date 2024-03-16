Global Terrorism Index: Азербайджан – одна из самых безопасных стран мира

В вышеупомянутом рейтинге Иран (4,464) занял 26-е место, у Турции (4,168) 29-е место, США (4,141) на 30-м месте, Россия (3,016) расположилась на 35-м месте, Франция (2,647) - 38-м, Норвегия (1,747) - 53-м, Армения (0,423) - 76-м, Объединенные Арабские Эмираты (0,233) - 79-м, а Литва (0,059) заняла 87-е место.

Среди стран с наибольшей террористической деятельностью и террористической угрозой на их территории первые места занимают: Буркина-Фасо (8,571), Израиль (8,143), Мали (7,998), Пакистан (7,916), Сирия (7,89) и Афганистан (7,825).

В отчете «Глобальный индекс терроризма 2024» (Global Terrorism Index) представлен очередной рейтинг государств по уровню террористической угрозы.

Индексы рейтинга Global Terrorism Index основаны на сложных расчетах террористических инцидентов, смертей, тяжелых последствий, заложников, борьбы с терроризмом, эффективности расследования терроризма и многих других показателей.

Азербайджан, как одна из самых безопасных стран в мире, занял последнее место (89-е) в рейтинге террористической угрозы с индексом «0», наряду с Данией, Финляндией и Катаром.

Отчеты Global Terrorism Index, которые периодически публикуются Институтом экономики и мира (Institute for Economics and peace-IEP (IEP), являются справочником для Организации Объединенных Наций, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка и других международных организаций, академических институтов, мозговых центров, неправительственных организаций.