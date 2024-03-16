Путин о Третьей мировой войне
Если Россия столкнется с НАТО в полномасштабном конфликте, это приведет к началу Третьей мировой войны, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в своем избирательном штабе.
«Я думаю, что все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», — сказал Путин, которого цитируют российские СМИ.
Путин также утверждал, что военнослужащие стран НАТО уже присутствуют в Украине и «ничего хорошего для них [там] нет». «Они погибают в большом количестве», — сказал он.
В начале декабря прошлого года президент США Джо Байден заявил о растущей угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России. Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что поражение Украины приведет к войне России с НАТО. Путин «не остановится» в попытках «захватить суверенную территорию своих соседей», подчеркнул Остин. Сам Путин называл подобные заявления «чушью». «Это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — отмечал он, подчеркивая, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.