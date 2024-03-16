Путин о Третьей мировой войне

Если Россия столкнется с НАТО в полномасштабном конфликте, это приведет к началу Третьей мировой войны, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

«Я думаю, что все возможно в современном мире. Но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован», — сказал Путин, которого цитируют российские СМИ.