Кубинцы требуют хлеба и света

Жители нескольких районов города Сантьяго-де-Куба в восточной части Кубы вышли на улицы с требованиями обеспечить поставки продовольствия в продажу и подачу электроэнергии. Об этом сообщает местный новоcтной портал Cubadebate.

«В результате многочасовых отключений электроэнергии из-за отсутствия топлива и других ситуаций, вызванных экономическим кризисом, несколько человек вышли на улицы, и произошла народная демонстрация, - говорится в Telegram-канале издания. - Люди просили электричество и еду. ...На месте происшествия появилось несколько сотрудников Национальной революционной полиции для контроля за ситуацией».

О задержаниях или пострадавших в ходе выступлений не сообщается.

Президент страны Мигель Диас-Канеья призвал к диалогу в «атмосфере спокойствия и мира». «Несколько человек выразили свое недовольство ситуацией с электроснабжением и распределением продуктов питания. Власти партии, государства и правительства намерены принимать жалобы наших людей, выслушивать их, вести диалог, разъяснять многочисленные усилия, которые предпринимаются для улучшения ситуации», – написал президент в соцсети X.

Он отметил, что происходящее будет использовано «врагами революции» для дестабилизации ситуации.

В последние недели на Кубе фиксируется дефицит производства электроэнергии из-за нехватки топлива и состояния электростанций. В часы пиковых нагрузок нехватка энергии достигает 30% от общей потребности. Происходят плановые отключения света, в частности, на востоке республики.