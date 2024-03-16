Установлена личность еще одной жертвы Ходжалы

Установлена личность еще одного человека, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Ходжалы. Об этом заявил начальник отдела Генпрокуратуры Азербайджана Орхан Рзаев.

По его словам, из найденных в массовом захоронении останков установлены личности уже девяти человек.

«Установлена личность еще одного человека - жителя Ходжалы Наджафова Шираслана (1952 г.р.)», - добавил он.

В Ходжалы число обнаруженных останков в массовом захоронении достигло 18. На текущем этапе судебно-генетической экспертизы установлены личности 8 человек. Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года на территории Ходжалинского района.