Открытый API портал – доступное приложение Kapital Bank

Открытый API портал Kapital Bank создан с использованием лучшего мирового опыта в этой области и предоставляется бизнесу совершенно бесплатно.

Подключив API портал Kapital Bank к своим системам, вы можете, экономя время, выполнять следующие операции:

Авторизация (через наш API вы можете получить токен, соответствующий вашему имени пользователя, и начать использовать наши продукты)

Переводы в национальной валюте

Переводы в иностранной валюте

Безналичный обмен валюты

Информация об аккаунтах и картах (при помощи этого API вы можете получить доступ к информации о своих счетах и картах в Kapital Bank)

Пополнение карты (с помощью этого API вы можете пополнять зарплатные карты)

Заказ карт (при помощи данного API вы можете заказать зарплатные карты через свое программное обеспечение)

Информация о POS

Информация электронной коммерции.

API – технологическое решение, облегчающее взаимодействие между различными системами. API активно используется рядом крупнейших банков по всему миру. Если хотите управлять вашими операциями Birbank Business в своей собственной системе, можете подать заявку прямо сейчас.

Для получения более подробной информации и подключения: https://api.birbank.business/.