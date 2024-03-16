Открытый API портал – доступное приложение Kapital Bank
Открытый API портал Kapital Bank создан с использованием лучшего мирового опыта в этой области и предоставляется бизнесу совершенно бесплатно.
Подключив API портал Kapital Bank к своим системам, вы можете, экономя время, выполнять следующие операции:
Авторизация (через наш API вы можете получить токен, соответствующий вашему имени пользователя, и начать использовать наши продукты)
Переводы в национальной валюте
Переводы в иностранной валюте
Безналичный обмен валюты
Информация об аккаунтах и картах (при помощи этого API вы можете получить доступ к информации о своих счетах и картах в Kapital Bank)
Пополнение карты (с помощью этого API вы можете пополнять зарплатные карты)
Заказ карт (при помощи данного API вы можете заказать зарплатные карты через свое программное обеспечение)
Информация о POS
Информация электронной коммерции.
API – технологическое решение, облегчающее взаимодействие между различными системами. API активно используется рядом крупнейших банков по всему миру. Если хотите управлять вашими операциями Birbank Business в своей собственной системе, можете подать заявку прямо сейчас.
Для получения более подробной информации и подключения: https://api.birbank.business/.