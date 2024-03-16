В Румынии строят крупнейшую базу НАТО

Отмечается, что военный объект будет площадью 2 800 гектаров, общий периметр составит 30 км. На базе могут постоянно проживать до 10 000 военнослужащих НАТО и членов их семей.

В Румынии начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО, на территории которой могут разместить до 10 000 военнослужащих и их семей. Об этом сообщает Euronews.

Предварительная стоимость строительства базы оценивается в 2,5 млрд евро.

База в уезде Констанца будет оборудована взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов, объектами для хранения и размещения вооружения, горюче-смазочных материалов, тренажерами, школами, детскими садами, магазинами и больницей.

Работы уже начаты в южной части комплекса, где строятся подъездные дороги и электросеть, информирует телевидение. База будет полностью введена в эксплуатацию в 2040 году. По некоторым данным, в результате комплекс Когэлничану станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе.

Решение о расширении 57-й базы ВВС Румынии «Михаил Когэлничану» принято на фоне вооруженного конфликта, который ведется в последние два года у границ Румынии, отмечает телеканал. Вооруженные силы США используют базу «Михаил Когэлничану» начиная с 1999 года, в настоящее время здесь размещены элементы 101-й воздушно-десантной дивизии США, а также истребители союзников, которые помогают румынским ВВС в выполнении задач воздушной полиции.