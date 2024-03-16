Трампа спросили, продолжит ли он помогать Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News уклончиво ответил на вопрос, продолжит ли он помогать Украине оружием, позволит ли Владимиру Путину захватить часть или всю Украину.

Трамп сказал, что надеется, что до этого не дойдет. Он подчеркнул, что Россия имеет мощную армию, хотя украинцы и очень храбры, он считает, что нужно было договариваться и искать компромисс.

Экс-президент также отметил, что вопрос войны в Украине является для него очень болезненным, потому что, если бы он был президентом, Путин никогда бы не решился на вторжение: «Я очень хорошо знал Путина, у нас были хорошие отношения. Он бы никогда не решился на широкомасштабное вторжение, если бы я был президентом. Если бы у нас был настоящий лидер, он (Путин) бы никогда этого не сделал… Если бы я был президентом, все эти люди жили бы… Это ужасная ситуация».