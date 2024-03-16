Нарышкин назвал «ошибку» Хрущева
Решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева по Крыму было «непростительной и трагической ошибкой». Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым. Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном итоге приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады», - сказал он.