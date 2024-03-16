Турция готовится к Путину

Конкретные сроки по запланированному визиту в Турцию президента РФ Владимира Путина пока не известны, но подготовка к нему ведется. Об этом сообщает источник в администрации президента Турции.

"Нет, конкретные сроки пока не известны. Но подготовка ведется по поручению господина президента соответствующим ведомствам, которые представят отчеты, предложения для переговоров лидеров", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник российских СМИ в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая.