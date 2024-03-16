Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы. Об этом объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

«На протяжении долгих лет эта площадь и это здание были логовом сепаратистов… Именно на этой площади разрабатывались подлые планы против нашего народа. Именно в этом здании были даны приказы для совершения Ходжалинского геноцида. А сегодня мы стоим на этой площади. Хочу сказать моему дорогому народу, что я назвал эту площадь площадью Победы. Отныне это площадь Победы», - сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что «успешно проведенная шесть месяцев назад антитеррористическая операция – это торжество международного права, торжество несгибаемого духа азербайджанского народа»: «Мы еще раз показали, что не свернем со своего пути, какие бы силы ни стояли за Арменией, мы добьемся своего, и уже добились».

Президент подчеркнул, что итоги Второй Карабахской войны не стали уроком для Армении: «Если бы они стали уроком, то в проведении антитеррористической операции не было бы необходимости».

«После Второй Карабахской войны Армения хотела навечно оставить свои незаконные вооруженные соединения на азербайджанских землях, сохранить незаконно созданную здесь некогда так называемую «Нагорно-Карабахскую республику», все это абсолютно противоречит международному праву, а самое главное – воле азербайджанского народа.

Все мы гордимся тем, что сами восстановили справедливость, освободили наши земли от оккупантов, показали свою силу, и отныне все должны считаться с нами, иначе сами пожалеют об этом», - напомнил Алиев.