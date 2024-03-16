Алиев поздравляет Путина ОБНОВЛЕНО 14:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю победы на выборах, сообщает пресс-служба главы государства.
Ильхам Алиев отметил, что убедительная победа Владимира Путина на выборах свидетельствует о высоком доверии и активной поддержке россиянами проводимого им курса, направленного на укрепление государственности, устойчивого социально-экономического развития и рост благосостояния населения страны.
Президент также отметил, что отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией отличаются стабильностью своего развития.
«Отрадно, что сегодня эти отношения, опираясь на многовековые традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, успешно расширяются и укрепляются в духе союзнического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, наполняясь все новым содержанием. Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на углубление азербайджано-российского всестороннего партнерства, реализацию актуальных задач двусторонней повестки, обеспечение плодотворного взаимодействия во всех областях во имя процветания наших стран и народов», - говорится в письме.
***12:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает официальный сайт главы государства.
Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны.
Путин выразил признательность главе азербайджанского государства за оказанное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что "союзнические отношения и стратегическое партнерство между двумя странами будут укрепляться и впредь", состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.