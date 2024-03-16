Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю победы на выборах, сообщает пресс-служба главы государства.

Ильхам Алиев отметил, что убедительная победа Владимира Путина на выборах свидетельствует о высоком доверии и активной поддержке россиянами проводимого им курса, направленного на укрепление государственности, устойчивого социально-экономического развития и рост благосостояния населения страны.

Президент также отметил, что отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией отличаются стабильностью своего развития.

«Отрадно, что сегодня эти отношения, опираясь на многовековые традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, успешно расширяются и укрепляются в духе союзнического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, наполняясь все новым содержанием. Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на углубление азербайджано-российского всестороннего партнерства, реализацию актуальных задач двусторонней повестки, обеспечение плодотворного взаимодействия во всех областях во имя процветания наших стран и народов», - говорится в письме.