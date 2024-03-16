Северная Корея перепугала соседей
В понедельник утром Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Предполагается, что они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японии.
Пхеньян выпустил две ракеты в 7:44 утра и одну в 8:21 утра. Ракеты пролетели примерно 350 км на высоте около 50 км. По предварительным данным, последствий запуска нет.
Правительство Токио выступило с протестом против действий Пхеньяна. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании парламента в тот же день отметил, что КНДР нарушает международные договоренности, а подобные действия являются угрозой для всего мира: «Япония решительно осуждает последние запуски баллистических ракет, которые нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. (...) Серия действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности нашей страны, нашего региона и международного сообщества, и они абсолютно неприемлемы».
После инцидента представители японского правительства провели телефонные переговоры с коллегами из США и Южной Кореи по вопросу сотрудничества трех стран.
В момент запуска в Сеуле находился госсекретарь США Энтони Блинкен — он принимает участие в саммите по вопросам демократии, организованном по инициативе американского президента Джо Байдена.
Запуск произошел через несколько дней после завершения масштабных ежегодных учений «Щит свободы», направленных на сдерживание угроз со стороны Северной Кореи. Тогда КНДР заявили, что США и Южная Корея «дорого заплатят» за дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове.
Власти также объявили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел артиллерийскую установку, способную, по его словам, нанести удар по Сеулу.