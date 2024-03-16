Северная Корея перепугала соседей

В понедельник утром Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Предполагается, что они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японии.

Пхеньян выпустил две ракеты в 7:44 утра и одну в 8:21 утра. Ракеты пролетели примерно 350 км на высоте около 50 км. По предварительным данным, последствий запуска нет.

Правительство Токио выступило с протестом против действий Пхеньяна. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании парламента в тот же день отметил, что КНДР нарушает международные договоренности, а подобные действия являются угрозой для всего мира: «Япония решительно осуждает последние запуски баллистических ракет, которые нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. (...) Серия действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности нашей страны, нашего региона и международного сообщества, и они абсолютно неприемлемы».